Молодые активисты обменялись идеями по модернизации праздника народного единства
День народного единства следует расширить до Века народного единства. С такой инициативой выступили молодые представители землячеств и НКО на тематическом круглом столе в Общественной палате РФ.
Идеи молодых общественников не впервые используются при подготовке тех или иных «системных» мероприятий, напомнили организаторы прошедшего 23 октября в Общественной палате (ОП) круглого стола «День народного единства: поиск новых традиций и символов». По словам его модератора, члена ОП Тимура Сираева, придуманные молодежью новые символы зачастую гармонично дополняют «общепринятые смыслы». Хотя общественник Владислав Столяров счел нужным оговориться, что важно проводить «не только развлекательные мероприятия» (которые как раз интереснее молодым), но и «памятные» акции.
За свежими инициативами дело не стало. Например, общественник Дамир Сейфутдинов заметил, что «несправедливо» в День народного единства отдавать дань памяти только Минину и Пожарскому. Поэтому, по его мнению, следует создать «цифровую платформу» либо «антикризисную настольную игру» с упоминанием «идеологов, военных лидеров» и, «может быть, спонсоров» народного ополчения XVII века.
Архитектор Мария Неклюдова рекомендовала запускать на территориях, связанных с историей ополчения, конкурсы проектов по благоустройству, чтобы «студенты могли приезжать, разрабатывать дизайн-код или временные композиции». А Мария Ершова напомнила о необходимости рассказывать о Дне народного единства в современных форматах: «Короткие ролики с нами каждый день».