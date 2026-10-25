Молодые активисты обменялись идеями по модернизации праздника народного единства

Идеи молодых общественников не впервые используются при подготовке тех или иных «системных» мероприятий, напомнили организаторы прошедшего 23 октября в Общественной палате (ОП) круглого стола «День народного единства: поиск новых традиций и символов». По словам его модератора, члена ОП Тимура Сираева, придуманные молодежью новые символы зачастую гармонично дополняют «общепринятые смыслы». Хотя общественник Владислав Столяров счел нужным оговориться, что важно проводить «не только развлекательные мероприятия» (которые как раз интереснее молодым), но и «памятные» акции.