Госдума планирует принять 70 первоочередных законопроектов до конца 2026 года

До конца 2026 года Госдума планирует принять 70 первоочередных законопроектов. Это следует из примерной программы на осеннюю сессию, одобренной 22 октября. Среди приоритетов Думы — бюджет-2027, ужесточение ответственности за нелегальное кредитование, повышение давно не менявшихся и ставших для россиян почти незаметными штрафов за «бытовые» административные правонарушения, а также поправки об образе многодетной семьи в социальной рекламе.