Госдума планирует принять 70 первоочередных законопроектов до конца 2026 года
До конца 2026 года Госдума планирует принять 70 первоочередных законопроектов. Это следует из примерной программы на осеннюю сессию, одобренной 22 октября. Среди приоритетов Думы — бюджет-2027, ужесточение ответственности за нелегальное кредитование, повышение давно не менявшихся и ставших для россиян почти незаметными штрафов за «бытовые» административные правонарушения, а также поправки об образе многодетной семьи в социальной рекламе.
Из 70 инициатив, попавших в примерную программу рассмотрения первоочередных законопроектов, 60 внесены правительством, 5 — депутатами и сенаторами, 3 — президентом и 2 — Верховным судом. Главным приоритетом сессии станет проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также другие законопроекты бюджетного пакета. Первое чтение ожидается 29 октября.
За два дня до этого депутаты планируют рассмотреть поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие ответственность для «черных кредиторов». Уголовное дело за нелегальное кредитование в особо крупном размере (от 3,5 млн руб.) будет возбуждаться без обязательного условия получения «административки» в течение года за аналогичное нарушение.
В тот же день пройдут первое чтение поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) об установлении ответственности для организаций «Почты России» за нарушение порядка направления гражданам платежек за коммунальные услуги или капитальный ремонт.