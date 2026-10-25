Продажи валюты экспортерами выросли в сентябре на $4,9 млрд

На этом фоне в сентябре продажи валюты крупнейшими экспортерами, за которыми отдельно следит ЦБ, сократились на $0,3 млрд к августу, до $2,1 млрд, минимума с 2022 года. Аналитики ГПБ допускают, что часть выручки крупнейших компаний может конвертироваться через посредников и не учитывается в показателе.