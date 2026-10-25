Продажи валюты экспортерами выросли в сентябре на $4,9 млрд
Повышение экспортных цен и предстоящие налоговые платежи создали условия для укрепления рубля в октябре, следует из обзора Газпромбанка (ГПБ) «Внешний сектор: предложение валюты растет». В сентябре продажи валюты экспортерами увеличились на $4,9 млрд к августу, до $23,7 млрд.
Однако большую часть этого прироста поглотило увеличение покупок нефинансовыми компаниями — на $4,5 млрд, до $17,3 млрд. Дополнительно поддержало рубль сокращение чистых покупок валюты ЦБ и Минфином. К концу сентября курс юаня снизился на 1,2% относительно конца августа, до 12,58 руб., хотя в среднем за месяц рубль еще слабел.
На этом фоне в сентябре продажи валюты крупнейшими экспортерами, за которыми отдельно следит ЦБ, сократились на $0,3 млрд к августу, до $2,1 млрд, минимума с 2022 года. Аналитики ГПБ допускают, что часть выручки крупнейших компаний может конвертироваться через посредников и не учитывается в показателе.
В октябре предложение валюты, по оценке банка, поддержат поступления от подорожавшего экспорта и уплата квартального налога на допдоход. Налоги могут увеличить поступления в бюджет до 0,8–1 трлн руб. против 0,5 трлн руб. в сентябре, повышая потребность экспортеров в рублях.