Минобрнауки ужесточит требования к поступлению по олимпиадным льготам

Министр отметил, что вузы могут самостоятельно отрегулировать количество олимпиад, дающих право поступать к ним без экзаменов или с дополнительными льготами. Так, именно ректорат определяет, какие именно олимпиады и по каким конкретно предметам учитывать при зачислении. По мнению Валерия Фалькова, при рациональном подходе и правильно составленном прогнозе университеты могут избежать подобных проблем уже сейчас.