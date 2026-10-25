Минобрнауки ужесточит требования к поступлению по олимпиадным льготам
Усиление контроля за поступлением по олимпиадным льготам стало главным итогом приемной кампании в вузы в 2026 году. Именно на этом сделал акцент глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на заседании совета Российского союза ректоров.
Министр заявил, что ситуацию, когда все бюджетные места на направлении занимают победители олимпиад, «нельзя считать нормой», поэтому требования к ним будут ужесточены. Ректорское же сообщество попросило обратить внимание на правила приема на платное обучение и ограничить количество вузов, с которыми абитуриент может одновременно заключать договор.
Министр отметил, что вузы могут самостоятельно отрегулировать количество олимпиад, дающих право поступать к ним без экзаменов или с дополнительными льготами. Так, именно ректорат определяет, какие именно олимпиады и по каким конкретно предметам учитывать при зачислении. По мнению Валерия Фалькова, при рациональном подходе и правильно составленном прогнозе университеты могут избежать подобных проблем уже сейчас.