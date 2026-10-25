Теннисист Медведев в Алматы впервые выиграл один турнир дважды подряд
Чемпионом Almaty Open, завершившегося в Казахстане турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,075 млн, стал Даниил Медведев, который в финале в трех партиях переиграл Николоза Басилашвили из Грузии и за всю неделю ни разу не отдал свою подачу. Это четвертый титул россиянина в нынешнем сезоне и 25-й — за карьеру. Кроме того, Медведев впервые победил на одном и том же соревновании АТР два года подряд.
В том, что Открытый чемпионат Алматы третий раз подряд завершился российским триумфом — а в 2024 году здесь отличился Карен Хачанов,— нет ничего удивительного. Организованный по стандартам более высоких категорий АТР, этот турнир вот уже несколько лет отчасти заменяет теннисистам из России московский Кубок Кремля, который отсутствует в календаре пятый сезон подряд.
В Медведеве публика здесь вообще души не чает. Поэтому после того, как в полуфинале выбыл из борьбы лидер мужского тенниса Казахстана Александр Бублик, россиянину в решающем матче против Николоза Басилашвили была гарантирована горячая поддержка.