Теннисист Медведев в Алматы впервые выиграл один турнир дважды подряд

Чемпионом Almaty Open, завершившегося в Казахстане турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,075 млн, стал Даниил Медведев, который в финале в трех партиях переиграл Николоза Басилашвили из Грузии и за всю неделю ни разу не отдал свою подачу. Это четвертый титул россиянина в нынешнем сезоне и 25-й — за карьеру. Кроме того, Медведев впервые победил на одном и том же соревновании АТР два года подряд.