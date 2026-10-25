Финансовый рынок стал активнее секьюритизировать просроченную задолженность

Однако опрошенные крупные банки—основные участники рынка неипотечной секьюритизации сообщили, что не планируют сделок с просрочкой. В частности, как пояснили в Сбербанке, в случае с секьюритизацией NPL объем и сроки денежных поступлений зависят от того, какую долю задолженности удастся взыскать, насколько быстро будут поступать средства, что делает их менее предсказуемыми по сравнению с потребкредитами. Поэтому сегмент секьюритизации непросроченных кредитов занимает более значительное место. По оценке “Ъ”, за неполные десять месяцев 2026 года банки разместили такие облигации на сумму 620 млрд руб. По словам старшего директора по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Максима Булгакова, у таких сделок есть существенные плюсы, среди которых восстановление части резервов и сохранение за собой обслуживания актива и контакта с заемщиками, что для последних лучше, чем продажа коллекторам.