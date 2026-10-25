Финансовый рынок стал активнее секьюритизировать просроченную задолженность
26 октября Совкомбанк планирует провести сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций объемом 1,4 млрд руб., обеспеченных просроченными потребкредитами (NPL). Как рассказали в банке, выпуск будет состоять из двух траншей, размер портфеля в обеспечении составит 7,2 млрд руб. По облигациям предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны с ориентиром ставки не выше 17,25% годовых. Это уже второй выпуск секьюритизации просроченных потребкредитов Совкомбанка. Первый — однотраншевый, объемом 1 млрд руб.— был размещен в марте этого года. Как пояснил руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев, спрос на секьюритизацию NPL-кредитов исторически формируют управляющие компании, частные инвесторы и другие небанковские участники рынка.
Однако опрошенные крупные банки—основные участники рынка неипотечной секьюритизации сообщили, что не планируют сделок с просрочкой. В частности, как пояснили в Сбербанке, в случае с секьюритизацией NPL объем и сроки денежных поступлений зависят от того, какую долю задолженности удастся взыскать, насколько быстро будут поступать средства, что делает их менее предсказуемыми по сравнению с потребкредитами. Поэтому сегмент секьюритизации непросроченных кредитов занимает более значительное место. По оценке “Ъ”, за неполные десять месяцев 2026 года банки разместили такие облигации на сумму 620 млрд руб. По словам старшего директора по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Максима Булгакова, у таких сделок есть существенные плюсы, среди которых восстановление части резервов и сохранение за собой обслуживания актива и контакта с заемщиками, что для последних лучше, чем продажа коллекторам.
Совкомбанк планирует новый выпуск облигаций, обеспеченных просроченными потребкредитами, а также работает над секьюритизацией NPL для профессиональных коллекторских организаций (ПКО). Одним из таких внешних выпусков стала зарегистрированная в июле этого года секьюритизация просрочки ПКО «АйДи Коллект» объемом около 1 млрд руб. Как рассказал гендиректор ИК «Свой капитал» (входит в финтех-группу «Свой», как и «АйДи Коллект») Евгений Асламов, планируемая сделка не разовая, у группы есть намерения секьюритизировать портфели коллекторского агентства и в дальнейшем. Согласно отчетности «АйДи Коллект» по МСФО, на 30 июня 2026 года стоимость приобретенных прав требований составляла около 28,6 млрд руб.