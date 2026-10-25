Директор ИМИ МГИМО Максим Сучков о предстоящих выборах в США

Начало совместных с Израилем военных действий против Ирана ударило уже по единству его собственной коалиции консервативных сил: его сторонники пеняли Трампу на то, что авантюра шла вразрез с его обещанием закончить «вечные войны», и опасались за перспективы потерять власть в следующем избирательном цикле.