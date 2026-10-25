Директор ИМИ МГИМО Максим Сучков о предстоящих выборах в США
Когда в январе 2025 года Дональд Трамп триумфально вернулся в Белый дом, его сторонники ликовали: наконец-то можно довести до конца начатое на первом президентском сроке — положить конец запущенной демократами социальной инженерии общества (пресловутый «воукизм»), перекрыть каналы заезда нелегальным иммигрантам, придать импульс технологическому развитию страны и вообще «сделать Америку снова великой».
С первыми двумя вопросами Трамп попытался разобраться с кавалерийским наскоком: разом отменил 78 «глупых указов» Байдена, усилил погранконтроль и наделил федеральное правоохранительное агентство ICE ресурсами и полномочиями по зачистке от мигрантов в так называемых городах-убежищах — мегаполисах с большим количеством нелегалов.
Однако желание Трампа получить все и сразу — от перестройки госаппарата и лучших сделок до Гренландии с Венесуэлой — вкупе с его манерой это желаемое требовать не переставали лихорадить национальную (и международную) политику и сознание американских граждан.
Начало совместных с Израилем военных действий против Ирана ударило уже по единству его собственной коалиции консервативных сил: его сторонники пеняли Трампу на то, что авантюра шла вразрез с его обещанием закончить «вечные войны», и опасались за перспективы потерять власть в следующем избирательном цикле.