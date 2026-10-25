Минцифры утвердило рекомендации по защите от БПЛА для участников рынка ЦОДов

Новый документ предусматривает разделение критически важных дата-центров на три категории: К1 — стратегические объекты, поражение которых может нарушить ключевые государственные функции на срок от часа; К2 — объекты, обеспечивающие работу экономически или социально важных систем регионального и отраслевого уровня, нарушение которой может продолжаться от четырех часов; К3 — корпоративные ЦОДы, повреждение которых приведет к существенным потерям отдельных организаций без масштабных последствий для государства.