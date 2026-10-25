Минцифры утвердило рекомендации по защите от БПЛА для участников рынка ЦОДов
Минцифры утвердило рекомендации по защите от атак беспилотников для участников рынка центров обработки данных (ЦОД). Они включают физическую защиту объектов, резервирование данных и координацию бизнеса с силовыми структурами.
Участники рынка оценивают предлагаемые меры как эффективные, отмечая, что их реализация приведет к росту цен на услуги провайдеров примерно на 10% без учета инфляции.
Новый документ предусматривает разделение критически важных дата-центров на три категории: К1 — стратегические объекты, поражение которых может нарушить ключевые государственные функции на срок от часа; К2 — объекты, обеспечивающие работу экономически или социально важных систем регионального и отраслевого уровня, нарушение которой может продолжаться от четырех часов; К3 — корпоративные ЦОДы, повреждение которых приведет к существенным потерям отдельных организаций без масштабных последствий для государства.