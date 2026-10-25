Игорь Краснов рассказал “Ъ” об опыте Китая и преимуществах российской юрисдикции
На прошлой неделе председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов побывал с рабочим визитом в Пекине, где знакомился с передовыми практиками китайских коллег и делился уникальным опытом российского правосудия. Китай уже активно развивает умные суды, Россия сейчас тоже переходит к повсеместному внедрению нейросетей в судопроизводство. О том, как совместное решение сложных правовых проблем может стать основой для развития единого цифрового маршрута судебной защиты, Игорь Краснов рассказал в интервью “Ъ”.
— В последние годы Россия последовательно реализует стратегию «поворота на Восток», предприятия из Китая все активнее развивают сотрудничество с российскими компаниями. Какая роль в этих процессах отводится эффективному правосудию?
— Благодаря лидерам наших стран, президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, отношения между двумя государствами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Тесная взаимная интеграция касается практически всех сфер общественной и экономической жизни, предполагает обоюдовыгодное развитие торговли и инвестиций, новые бизнес-проекты, создание транспортных коридоров и логистических цепочек.
Однако есть еще одна, на мой взгляд, очень важная составляющая всей экономической инфраструктуры, которая выступает залогом доверительных отношений российских и китайских предпринимателей, компаний, наших граждан. Это эффективное, доступное, равное для всех, справедливое правосудие. Его качество напрямую влияет на инвестиционный климат и в конечном счете на развитие сотрудничества между странами, бизнес-сообществом и людьми. Например, инвестору, который вкладывает собственные средства в трансграничный проект, важно понимать, что в случае возникновения экономического спора он сможет беспрепятственно обратиться в суд, представить свои доводы, а главное, будет услышан и получит мотивированное решение, основанное на законе.
— Почему иностранным, в том числе китайским, инвесторам стоит рассматривать российский суд как эффективный механизм защиты своих интересов? В чем вы видите конкурентные преимущества российской юрисдикции?
— Выбор юрисдикции — это всегда часть инвестиционной стратегии. Ведь потенциального инвестора интересует возможность не только выиграть спор, но и реально обеспечить сохранность своих вложений. Например, наше процессуальное законодательство предусматривает весь комплекс обеспечительных мер, включая арест имущества и запрет определенных действий при наличии установленных законом оснований. Среди других преимуществ я бы выделил доступность судебной защиты, небольшие сроки рассмотрения дел, четкие и прозрачные механизмы исполнения решений. Для иностранного, в том числе китайского, бизнеса, активы и экономические интересы которого находятся в России, эти обстоятельства имеют практическое значение.
Но есть еще один аспект — это развитие единого цифрового маршрута судебной защиты. Он позволяет предпринимателю беспрепятственно получать необходимую процессуальную информацию, обращаться в суд, участвовать в рассмотрении дела и отслеживать исполнение судебного акта. Для иностранного участника экономического оборота это означает, что географическое расстояние не является процессуальным препятствием для защиты его прав и законных интересов.