Игорь Краснов рассказал “Ъ” об опыте Китая и преимуществах российской юрисдикции

Однако есть еще одна, на мой взгляд, очень важная составляющая всей экономической инфраструктуры, которая выступает залогом доверительных отношений российских и китайских предпринимателей, компаний, наших граждан. Это эффективное, доступное, равное для всех, справедливое правосудие. Его качество напрямую влияет на инвестиционный климат и в конечном счете на развитие сотрудничества между странами, бизнес-сообществом и людьми. Например, инвестору, который вкладывает собственные средства в трансграничный проект, важно понимать, что в случае возникновения экономического спора он сможет беспрепятственно обратиться в суд, представить свои доводы, а главное, будет услышан и получит мотивированное решение, основанное на законе.