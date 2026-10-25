Россия завоевала право провести чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года

В числе наиболее «лояльных» оказалась и IWF. Флаг и гимн россиянам она вернула в конце июня. С ним российские штангисты уже совсем скоро выступят на стартующем 27 октября в китайском Нинбо чемпионате мира. Между тем ни одна федерация до сих пор все-таки не решалась отдать России свое основное состязание.