Россия завоевала право провести чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года
Очередной российский прорыв в процессе «реинтеграции» в мировой спорт произошел в тяжелой атлетике. Этот вид, еще недавно считавшийся проблемным из-за допинговых ЧП, а в последнее время начавший приносить международные успехи, стал первым среди олимпийских с момента введения «изоляционных» санкций, в котором Россия добилась права принять не просто крупное, а топовое глобальное соревнование. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) доверила Москве проведение чемпионата 2030 года.
Речь идет об очередном российском прорыве в процессе «реинтеграции» в мировой спорт после долгого периода изоляции, связанного с многочисленными санкциями, обрушившимися на отрасль после начала специальной военной операции на Украине. Среди них был и запрет на организацию в России международных соревнований.
В этом году случилось радикальное смягчение «изоляционного» режима. Международный олимпийский комитет (МОК) в июле обновил рекомендации в отношении российских спортсменов, призвав снять все ограничения в их отношении. Уже более двух десятков федераций от них отказались, причем некоторые еще до публикации рекомендаций.
В числе наиболее «лояльных» оказалась и IWF. Флаг и гимн россиянам она вернула в конце июня. С ним российские штангисты уже совсем скоро выступят на стартующем 27 октября в китайском Нинбо чемпионате мира. Между тем ни одна федерация до сих пор все-таки не решалась отдать России свое основное состязание.