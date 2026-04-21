В прививку вцепились клещами

Жители Свердловской области, Красноярского края, Удмуртии и других регионов сталкиваются с невозможностью бесплатно вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и вынуждены обращаться в суды и прокуратуру. Хотя в федеральном законодательстве установлены гарантии бесплатной прививки, правоприменительная практика разная. Где-то суды встают на сторону жителей эндемичных по КВЭ регионов, возмещая траты на вакцинацию. Где-то власти защищаются и платить отказываются. Споры в судах нередко возникают из-за юридического статуса региональных нормативных актов и дефицита вакцин. Жительница одного из субъектов федерации уже готовит жалобу в Конституционный суд.

В 2026 году, по данным Роспотребнадзора, свыше 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Одновременно с этим с начала сезона зафиксировано более 6 тыс. обращений граждан в больницы и поликлиники в связи с укусами клещей.

Вакцинация от КВЭ включена в календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Минздрава. Такие прививки должны делаться за счет региона для граждан, проживающих в эндемичных регионах; для граждан, выезжающих в такие регионы; для граждан, прибывших на эндемичные территории для проведения строительных, промысловых, геологических, изыскательских, экспедиционных и других работ. Есть также региональные календари обязательных прививок с расширенными планами по вакцинации населения.

“Ъ” проанализировал судебные решения в регионах, связанные с бесплатной вакцинацией граждан от КВЭ. В одном из них описана ситуация, в которой оказалась жительница Екатеринбурга. В мае 2024 года она обратилась в городскую больницу c просьбой провести ревакцинацию от КВЭ (Свердловская область относится к эндемичным регионам), но ей отказали. Женщина сделала прививку за свой счет (за 1 тыс. руб.) и пожаловалась в прокуратуру. Ведомство установило, что право гражданки на бесплатную вакцинацию нарушено, обратившись с иском в суд с требованием взыскать стоимость прививки и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. Медучреждение в суде сослалось на региональный календарь прививок, согласно которому право на вакцинацию за счет региона имеют дети и пенсионеры определенного возраста, а также работники определенных сфер (геологи, промысловики, лесники и т. д.). Региональный минздрав в суде подчеркнул: вакцинация всего население от КВЭ по эпидемическим показаниям возможна только по решению регионального Роспотребнадзора. Исходя из этого, суд не нашел оснований, чтобы признать право женщины на бесплатную прививку. Позже прокуратура обращалась в другие судебные инстанции, но иск все равно не удовлетворили.

При поддержке АНО «Коллективный иммунитет» (НКО, которая занимается развитием и поддержкой вакцинопрофилактики) жительница Екатеринбурга намерена составить иск в Конституционный суд. Юрист организации Александра Морозова говорит, что больница и минздрав Свердловской области в суде ссылаются на методические указания Минздрава «Порядок проведения профилактических прививок» 2004 года: в них сказано, что прививки против КВЭ поводятся по решению центров Госсанэпиднадзора. Но в 2021 году появился более актуальный документ — СанПиН 3.3686–21, из которого следует, что власти обязаны вакцинировать 95% лиц, проживающих на эндемичных территориях.

С отказами в бесплатной вакцинации сталкиваются и граждане в других регионах, но практика везде разная.

Например, в Красноярском крае (в регионе эндемичными считаются 57 из 61 территории) минздрав заявляет, что бесплатно прививают от КВЭ только детей с 7 до 18 лет. Жительница Красноярска обратилась в суд после отказа в бесплатной ревакцинации, тот взыскал с властей стоимость прививки. В Удмуртии прокуратура обратилась в суд в интересах также местной жительницы, которой отказали в бесплатной вакцинации против КВЭ, поскольку республиканский минздрав закупает вакцину только для детей 3–18 лет. Первомайский районный суд Ижевска в августе 2025 года отказался удовлетворить иск, указав, что подавшая его женщина не имеет права на бесплатную вакцинацию. Первая апелляционная инстанция также отказала истице, вторая — удовлетворила иск, но теперь в апелляцию пошел минздрав. В большинстве регионов, рассказывает Александра Морозова, после обращения в региональный минздрав или в прокуратуру вакцинацию проводят бесплатно, но в Свердловской области сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось. “Ъ” направил запрос в минздрав области, но ответа пока не получил.

Сейчас «Коллективный иммунитет» собирает средства, чтобы подготовить жалобу у юристов, а также на представление интересов пострадавшей, если КС рассмотрит дело. Решение суда может повлиять на правоприменительную практику по всей стране, считает госпожа Морозова. КС, уверен она, мог бы как минимум подтвердить (или разъяснить) гарантии граждан на бесплатную вакцинацию против КВЭ гражданам, проживающим на эндемичных территориях. Эксперт напоминает, что в конституции закреплено право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях.

Речь идет не о частном споре пациентов с поликлиниками — это вопрос правильного понимания самой иммунопрофилактики, обращает внимание медицинский адвокат Ирина Гриценко.

На местах, поясняет она, часто путаются понятия вакцинации и ревакцинации. «С медицинской и правовой точки зрения это единый процесс. Вакцинация — это первичное формирование иммунитета, как правило, несколько доз по определенной схеме,— поясняет она.— Ревакцинация — это обязательное поддержание иммунитета через установленный период времени, без которого защита от инфекции снижается. Исключение ревакцинации из системы бесплатных гарантий означает, что государство обеспечивает лишь начальный этап защиты, не доводя его до результата». С правовой точки зрения, подчеркивает госпожа Гриценко, это имеет принципиальное значение: закон не разделяет право граждан на «первичную» и «вторичную» защиту, а он гарантирует именно иммунопрофилактику как систему мер. «Отказы, подтвержденные судами, демонстрируют наличие правовой неопределенности»,— говорит юрист.

Наталья Костарнова, Иван Буранов