Брюссель обсудил варианты выдачи Украине нового кредита на €70 млрд
Сообщения о том, что Украина столкнулась с дефицитом бюджета на 2027 год в размере €70 млрд, появились еще в конце августа. Тогда западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новость застала врасплох европейских лидеров. Дело в том, что в тот момент они сами ломали голову, как сформировать бюджет ЕС на следующий год. Это оказалось настолько сложно, что согласовать его в европейских столицах не могут до сих пор. В таких условиях изыскать дополнительно €70 млрд поначалу выглядело совершенно неподъемной задачей.
Проблему выделения дополнительных средств для Украины обсудили на саммите ЕС 15–16 октября. Никаких публичных заявлений на этот счет тогда сделано не было — СМИ объяснили это тем, что «лишних денег» у ЕС нет. Тем более что и достичь соглашения по бюджету членам объединения также не удалось.
Октябрьский саммит ЕС совпал с резким обострением отношений между США и Украиной и попытками американского президента Дональда Трампа надавить на Киев для достижения мирного соглашения, одновременно ослабив давление на Москву. Это заставило европейские структуры мобилизоваться и предпринять отчаянную попытку найти деньги для Украины.
По данным Euractiv, Еврокомиссия разослала странам-членам документ, в котором предложила удовлетворить запрос Украины на €70 млрд и прийти к соглашению до конца текущего года.
«Быстро меняющиеся потребности на поле боя требуют определенной гибкости в отношении будущей поддержки, чтобы иметь возможность быстро реагировать на такие потребности»,— говорится в документе. Подготовить его поручил президент Евросовета Антониу Кошта. По плану он должен лечь на стол лидеров стран—членов ЕС на саммите 26–27 ноября.