Труппа Дианы Вишневой Context представила спектакль «Momento»

Труппа Context, порожденная одноименным фестивалем Дианы Вишневой, существует с 2022 года попечениями своей руководительницы. Своих разнокалиберных танцовщиков она развивает различными мастер-классами, а на постановки приглашает авторов, открытых и выпестованных ее фестивалем. Но в этом году произошел прорыв: самый знаменитый израильтянин Охад Наарин разрешил поставить в «Контексте» свой спектакль «Хора».