Труппа Дианы Вишневой Context представила спектакль «Momento»
На сцене электротеатра «Станиславский» труппа Дианы Вишневой Сontext представила 50-минутный «Momento» — спектакль израильского хореографа Чен Агрон, поставленный специально для петербургских артистов.
Труппа Context, порожденная одноименным фестивалем Дианы Вишневой, существует с 2022 года попечениями своей руководительницы. Своих разнокалиберных танцовщиков она развивает различными мастер-классами, а на постановки приглашает авторов, открытых и выпестованных ее фестивалем. Но в этом году произошел прорыв: самый знаменитый израильтянин Охад Наарин разрешил поставить в «Контексте» свой спектакль «Хора».
Для разучивания материала и уроков непременной «гаги» (изобретенного им универсального способа движения, равно важного для специалистов и неофитов) мастер прислал в Москву Чен Агрон — доверенную ассистентку, танцовщицу труппы «Батшева», начинающую хореографиню, уже создавшую в Израиле свою группу KICK. В процессе репетиций она увлеклась своими подопечными настолько, что решила сделать для них собственный спектакль.