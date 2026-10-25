Обвиняемым в участии в «шереметьевском» ОПС запросили длительные сроки
От 10 до 12 лет колонии запросило в суде гособвинение для фигуранток дела о преступном сообществе (ОПС), похищавшем деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево. По версии обвинения, пять уроженок Украины входили в «бригаду попрошаек», которая обманом выманивала крупные суммы у потерпевших. Дмитрию Боглаеву и Руслану Хусенову, которых следствие считает руководителями этого звена ОПС, прокурор предложил назначить по 22 года. Подсудимые отрицают участие попрошаек в преступном сообществе, утверждая, что те лишь платили ОПС отступные за право самостоятельно «работать» в аэропорту.
В Химкинском горсуде Подмосковья 23 октября прошли прения сторон по делу Дмитрия Боглаева (Спортик), Руслана Хусенова (Ахмед), уроженок Луганской области Украины (ныне ЛНР) Натальи Солдатенко, ее дочерей Кристины Солдатенко и Зои Череповской, Риммы Полудановой и Азалии Хамидуллиной. В зависимости от роли они обвиняются в руководстве структурным подразделением преступного сообщества или участии в нем и мошенничестве, совершенном организованной группой в составе преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии СКР, лидеры крупной подмосковной лобненской группировки в 2018 году решили взять под контроль территорию аэропорта для совершения имущественных преступлений против пассажиров. Поначалу упор делался на хищения у иностранцев, а в начале 2022 года злоумышленники переключились на участников СВО. В ОПС, считает следствие, входили несколько структурных звеньев: попрошайки, «зазывалы», таксисты и группа сотрудников линейного отдела полиции, которые выполняли роль наводчиков и одновременно препятствовали возбуждению дел по заявлениям пострадавших от ОПС. Всего в уголовном деле, по которому проходят более 40 обвиняемых, 57 эпизодов.
По версии следствия, женскую «бригаду», участницам которой, за исключением Натальи Солдатенко, не было и тридцати лет, лидеры ОПС вовлекли в преступный промысел в начале 2022 года. Фигурантки в аэропорту работали в основном у выхода из терминала B на первом этаже, изредка поднимаясь на второй. Они, говорится в деле, выбирали пассажиров побогаче или участников СВО и пытались их разжалобить, упирая на свое бедственное положение приезжих из зоны боевых действий.
Девушки говорили, что потеряли кошелек или билет на самолет, и просили помочь. Для правдоподобия носили с собой чемоданы и сумки, показывали паспорта с пропиской в ЛНР.
Нередко просили деньги на дальние рейсы, чтобы выбить суммы побольше. Так, одна из попрошаек выманила у потерпевшего 35 тыс. руб., рассказав жалостливую историю о том, что ей нужно навестить раненого отца в госпитале во Владивостоке. В среднем улов попрошайки составлял от 10 тыс. до 30 тыс. руб., но в деле упоминаются потерпевшие, отдавшие девушкам 70 тыс. и 80 тыс. руб., а одна из Солдатенко однажды раскрутила жертву на 200 тыс. руб. Часть заработка, по версии следствия, девушки через Ахмеда передавали лидерам ОПС. Всего в деле попрошаек 17 эпизодов, общий ущерб составил немногим более 800 тыс. руб. Среди потерпевших указаны два участника СВО.