В Сербии прошли внеочередные парламентские выборы
25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы. Они превратились в своего рода референдум о доверии многолетнему лидеру страны Александру Вучичу, который досрочно сложил полномочия президента, чтобы возглавить правящую партию и в случае ее победы на выборах стать премьером.
Впервые в новейшей истории страны властям противостоят не столько оппозиционные партии, сколько новая политическая сила — «Студенческий список», два года проводивший протесты по всей стране. Последние опросы демонстрировали примерное равенство сил главных оппонентов, что делает маловероятным безоговорочное признание проигравшим своего поражения и несет риск резкой дестабилизации в Сербии — как в октябре 2000 года, когда сменился режим Слободана Милошевича.
Голосование в Сербии стартовало в воскресенье в семь утра, но еще до этого времени у входа на многие участки, особенно в столице, выстроились очереди из десятков людей, что предвещало высокую явку. В первые часы голосования очереди только выросли. И неудивительно.
Нынешние выборы заранее окрестили «судьбоносными». «Выборы 25 октября — это вопрос "быть или не быть" для Вучича»,— заявил за неделю до голосования докладчик по Сербии в Европарламенте Тонино Пицула.