Верховный суд определит порядок возмещения клиниками расходов на спецпомощь
Верховный суд (ВС) РФ решит, сможет ли клинический центр возместить свои расходы на оказание специализированной медицинской помощи гражданам из фонда ОМС. Речь идет об услугах, оказанных пациентам не по месту их проживания, а также работникам предприятий с особо опасными условиями труда.
Выплаты зависят от порядка прикрепления к поликлиникам в другом регионе и от внесения организаций в перечень правительства. Обоснованность претензий фонда по этим вопросам должна будет оценить экономколлегия ВС.
В своем иске клинический центр потребовал взыскать 54,2 млн руб. за 3025 случаев лечения. Из них 36,8 млн руб. приходилось на 1523 случая оказания специализированной помощи пациентам, прикрепившимся к поликлиникам центра в Мособласти и получившим направления на лечение в его больничные подразделения. Еще 17,4 млн руб. истец требовал за 1502 случая лечения работников предприятий с особо опасными условиями труда.