Верховный суд определит порядок возмещения клиниками расходов на спецпомощь

В своем иске клинический центр потребовал взыскать 54,2 млн руб. за 3025 случаев лечения. Из них 36,8 млн руб. приходилось на 1523 случая оказания специализированной помощи пациентам, прикрепившимся к поликлиникам центра в Мособласти и получившим направления на лечение в его больничные подразделения. Еще 17,4 млн руб. истец требовал за 1502 случая лечения работников предприятий с особо опасными условиями труда.