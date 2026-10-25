Чем грозит Трампу полная потеря контроля над Конгрессом
Чуть больше недели остается до промежуточных выборов в американский Конгресс, и для республиканцев, партии президента Дональда Трампа, ситуация складывается неблагоприятно. Они могут не только утратить контроль над Палатой представителей, но рискуют лишиться и большинства в Сенате.
Если это произойдет, Дональду Трампу последние два года его президентства придется отбиваться от уже анонсированных демократами расследований в отношении членов его семьи и администрации, попыток заблокировать финансирование его военных кампаний и влиять на его внешнеполитический курс, в том числе в отношении России и Украины.
Парламентские расследования грозят стать определяющей темой второй половины президентства Дональда Трампа. Этому предшествовали два года активного заключения сделок, в ходе которых семейный бизнес главы государства охватил сегменты криптовалют, беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта и рынков прогнозов. На этом фоне личное состояние хозяина Белого дома, по оценкам американских СМИ, увеличилось на $2,2 млрд.