Чем грозит Трампу полная потеря контроля над Конгрессом

Если это произойдет, Дональду Трампу последние два года его президентства придется отбиваться от уже анонсированных демократами расследований в отношении членов его семьи и администрации, попыток заблокировать финансирование его военных кампаний и влиять на его внешнеполитический курс, в том числе в отношении России и Украины.