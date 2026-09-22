Диверсии в новой версии

Спустя полтора месяца действия концепции по перестрахованию рисков терроризма и диверсий Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обновила их условия. В частности, были введены агрегированные лимиты по группе компаний, установлена регрессивная шкала лимитов, появилась возможность получить льготное покрытие на условии перестрахования только в РНПК. Эксперты считают, что новые правила помогают госкомпании сохранить устойчивость, однако не исключают их изменений в начале следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

РНПК (100% принадлежит ЦБ) обновила правила перестрахования рисков терроризма и диверсии (ТиД). Согласно презентации, разосланной участникам рынка (с ней ознакомился “Ъ”), покрытие по коробочным продуктам будет предоставляться по принципу «одна группа компаний — один базовый пакет на все виды страхования». Сложения или дробления пакетов перестраховщик не допускает. При этом субсидируемое покрытие не может быть безлимитным: на группу компаний распространяется только один агрегатный лимит (то есть на все страховые случаи по договору) с регрессивной шкалой. Так, для страховой суммы до 50 млрд руб. агрегатный лимит составит 20% от показателя, а если страховая сумма превышает 1 трлн руб.— 0%. Максимальный лимит по одному страховому случаю во всех вариантах составляет 10 млрд руб., за исключением, когда показатель остается в пределах 50 млрд руб. (лимит не регламентирован). При исчерпании агрегатного лимита покрытие предоставляется на рыночных условиях.

Перестраховочное покрытие выдается только страховщику по основному виду страхования — имущество или строительно-монтажные риски. Другой страховщик может получить его на условиях спецакцепта и предоставления письма от страхователя, подтверждающего выбор другого страховщика. Кроме того, в отношении одного объекта не допускается перестрахование в других образованиях, в том числе в РАТСП. При наличии действующих договоров перестрахования терроризма и диверсий пакетные условия не выдаются.

В начале августа РНПК представила предыдущую версию концепции перестрахования рисков ТиД, согласно которой период действия генерального договора по перестрахованию таких рисков ограничивался шестью месяцами (см. “Ъ” от 11 августа). В ней предусматривалось деление объектов на сегменты с формированием для них коробочных продуктов. В большей части отраслей базовый лимит определен в размере до 10 млрд руб., а тариф — в 1% от страховой суммы. Франшизы и собственное удержание страховщиков могли достигать 250 млн руб.

РНПК является ключевым российским перестраховщиком рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. В конце июля суммарная ответственность по таким рискам превысила 8 трлн руб. По оценке РНПК, рост частоты и тяжести убытков по ним привел «к отрицательному финансовому результату» за первую половину 2026 года. ЦБ планирует докапитализировать «дочку» на 165 млрд руб. (см. “Ъ” от 13 сентября).

В РНПК оперативно не ответили на запрос “Ъ”. Вместе с тем, как считают участники рынка, новые правила помогают госкомпании сохранить устойчивость. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отмечают, что в результате для РНПК «происходит ограничение катастрофной экспозиции, появляется предсказуемость портфеля, предотвращение деструктивных практик, более прочная база с увеличением капитала». В частности, скользящая шкала лимитов льготного покрытия — это механизм, при котором компания субсидирует средние риски, но снимается с очень крупных. Как поясняет советник МЭФ Legal Иван Рыбаков, введение регрессивной шкалы лимитов — «это классический способ снизить для перестраховщика экспозицию по катастрофическим рискам, для защиты от которых изначально и создавалась компания».

Использование одного перестраховочного пакета на группу компаний и предоставление только основному страховщику — «это защита от дробления рисков и получения многократного льготного покрытия связанными компаниями», отмечают в ВСС. Фиксированный же тариф 0,25% для непромышленных объектов «упрощает расчеты и дает предсказуемый денежный поток».

Вместе с тем у участников рынка скорректированные правила вызывают вопросы. По словам старшего вице-президента группы «АльфаСтрахование» Алексея Артамонова, применение последних корректировок требует методологических разъяснений порядка отнесения компании к одной группе, а также в распределении общегруппового лимита между компаниями одной группы с учетом географии, вида деятельности и иных факторов.

Для страховых компаний будет расти нагрузка на капитал, увеличатся тарифы, а также регуляторные риски, констатируют в ВСС. Для бизнеса также происходит удорожание страхования, причем «больше убытков придется держать на себе», в частности, из-за отсутствия покрытия перерыва в производстве, отмечают в ВСС. Учитывая, что в 2026 году правила менялись уже минимум три раза, следующая коррекция может произойти уже в первом квартале 2027 года после первых полных данных по итогам работы по новым правилам, считают в организации.

Юлия Пославская