В аптеках наблюдается дефицит препаратов для лечения подагры

О том, что в аптеках стало трудно найти препараты «Колхицин» и «Колхикум» для лечения подагры, “Ъ” рассказали пациенты, проблемы с препаратами подтверждают и в аптечных сетях. В «Ригла-Здравсити» говорят, что дефицит «Колхикума» начался в конце весны: в октябре продали около 200 упаковок, препарат остался лишь в нескольких городах. «Колхицин» есть в 15 регионах, но в запасе не более 100 упаковок. Другая крупная сеть давно не получает «Колхицин», а «Колхикум» остался примерно в 6% ее аптек.