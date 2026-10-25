В аптеках наблюдается дефицит препаратов для лечения подагры
О том, что в аптеках стало трудно найти препараты «Колхицин» и «Колхикум» для лечения подагры, “Ъ” рассказали пациенты, проблемы с препаратами подтверждают и в аптечных сетях. В «Ригла-Здравсити» говорят, что дефицит «Колхикума» начался в конце весны: в октябре продали около 200 упаковок, препарат остался лишь в нескольких городах. «Колхицин» есть в 15 регионах, но в запасе не более 100 упаковок. Другая крупная сеть давно не получает «Колхицин», а «Колхикум» остался примерно в 6% ее аптек.
«Колхикум-Дисперт» и «Колхицин-Лирка» показаны для купирования острых приступов подагры и профилактики подагрических артритов. Их действующее вещество получают из безвременника осеннего — ядовитого растения, которое использовали для лечения подагры еще в античности. Других зарегистрированных препаратов с такими же действующими веществами в России нет: вместе «Колхицин» и «Колхикум» занимают около 17% сегмента противоподагрических средств, следует из данных DSM Group.
Субстанцию для препаратов выпускает итальянская Indena, готовую лекарственную форму — немецкая Haupt Pharma. Регистрационным удостоверением на «Колхикум» в России владеет австрийская Pharmaselect International Beteligungs, а на «Колхицин» — ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика». В Aenova Group, владеющей Haupt Pharma, Pharmaselect и ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», на запросы “Ъ” не ответили.
Как сообщили “Ъ” в Росздравнадзоре, с начала 2026 года и по середину сентября в гражданский оборот было введено около 27 тыс. упаковок «Колхикум-Дисперт» и более 100 тыс. упаковок препарата «Колхицин-Лирка». Остатки первого составляют более 24 тыс. упаковок, второго — около 8 тыс. упаковок. Жалоб от пациентов на нехватку препаратов на горячую линию службы не поступало, добавили там.