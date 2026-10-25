Объем инвестиций в фонды развивающихся стран достиг рекорда за два года

Одновременно с этим резко сократились вложения в фонды развитых стран. По данным EPFR, фонды developed markets привлекли только $22 млрд, более чем два раза меньше, чем неделей ранее. Вложения в фонды американских акций сократились с $39 млрд до $6,7 млрд. «Рост интереса к акциям развивающихся рынков вызван поиском альтернатив сравнительно дорогому американскому рынку на фоне настораживающего роста доходности облигаций, инфляционного давления и "ястребиных" заявлений представителей ФРС»,— считает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.