Объем инвестиций в фонды развивающихся стран достиг рекорда за два года
Международные инвесторы активно наращивают присутствие на развивающихся рынках (emerging markets, EM), свидетельствуют данные EPFR. По оценке “Ъ”, основанной на данных Bank of America (учитывает данные EPFR), по итогам недели, закончившейся 21 октября, чистый приток средств в фонды акций EM ускорился и достиг $33,5 млрд, максимального значения за два года. Неделей ранее притоки в фонды EM составили $17,7 млрд.
Одновременно с этим резко сократились вложения в фонды развитых стран. По данным EPFR, фонды developed markets привлекли только $22 млрд, более чем два раза меньше, чем неделей ранее. Вложения в фонды американских акций сократились с $39 млрд до $6,7 млрд. «Рост интереса к акциям развивающихся рынков вызван поиском альтернатив сравнительно дорогому американскому рынку на фоне настораживающего роста доходности облигаций, инфляционного давления и "ястребиных" заявлений представителей ФРС»,— считает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.
Основной объем средств на рынках развивающихся стран пришелся на китайские и южнокорейские акции. По данным EPFR, за отчетный период такие фонды привлекли соответственно $17 млрд и $5,8 млрд, что в два и четыре раза больше притока неделей ранее и лучший результат с июля.
По словам инвестиционного банкира Ильи Сушкова, инвестиции в компании Южной Кореи — это прямая ставка на глобальный ИИ-бум. Корейские Samsung и SK Hynix являются ключевыми поставщиками микросхем памяти для ИИ-инфраструктуры. По итогам трех кварталов этого года, экспорт корейских полупроводников достиг $281 млрд, в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.