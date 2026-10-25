Из колонии вышел последний фигурант дела о подбросе наркотиков Ивану Голунову

В 2023 году, после отбытия бывшим полицейским Максимом Уметбаевым, Акбаром Сергалиевым и Денисом Коноваловым половины срока, Кирово-Чепецкий суд Кировской области заменил им неотбытую часть наказания на принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН. До этого все осужденные сидели в одной исправительной колонии №5, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов. Просившему о том же их бывшему коллеге Роману Феофанову суд отказал, так как потерпевший выступил против, поскольку осужденный перед ним так и не извинился. По данным “Ъ”, аналогичное прошение в отношении господина Феофанова суд все же удовлетворил в январе 2024 года.