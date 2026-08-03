Атаки БПЛА на регионы России в 2026 году

Минобороны РФ ежедневно публикует отчеты о работе дежурных средств ПВО. За семь месяцев 2026 года над 52 регионами России было «перехвачено и уничтожено» более 54 тыс. украинских БПЛА, в среднем по 7 тыс. в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне (11,9 тыс.) и июле (13,2 тыс.).

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По подсчетам “Ъ”, основываясь на отчетах оборонного ведомства, в среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе силы ПВО в среднем перехватывали по 118 БПЛА за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в три раза, до 425 БПЛА. Самые массированные атаки произошли в ночь на 26 июня (сбито 660 БПЛА над 13 регионами), в ночь на 24 июля (571 БПЛА, 16 регионов) и в ночь на 17 мая (556 БПЛА, 15 регионов).

Среди самых упоминаемых Министерством обороны регионов, над территорией которых сбивали беспилотники, Белгородская (518 упоминаний), Курская (480), Брянская (430) области и Республика Крым (383). В топ-10 также входит Краснодарский край, Калужская область, Московский регион (Москва и Подмосковье), Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировало 36 регионов, в июле география расширилась до 44 регионов, притом более чем в три раза возросло количество упоминаний Московского региона — с 13 в январе до 47 в июле. Помимо этого, более 500 раз Минобороны сообщало об уничтожении БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей.