Volkswagen утвердил антикризисный план с сокращением 50 тыс. сотрудников

Наблюдательный совет Volkswagen утвердил план трансформации, предусматривающий дополнительное сокращение 50 тыс. рабочих мест по всему миру, следует из пресс-релиза компании. Глава концерна Оливер Блуме назвал план «сильным сигналом для будущего Volkswagen Group». Цена акций компании выросли на 7,9%.

Утвержденный план — самая масштабная реструктуризация за 89-летнюю историю компании, которая также затронет четыре немецких завода — они могут остаться без заказов на выпуск автомобилей в течение следующего десятилетия. Мера призвана помочь концерну справиться с импортными пошлинами, избыточными производственными мощностями и растущим давлением со стороны китайских автопроизводителей.

Менеджменту удалось избежать прямого конфликта с профсоюзами и властями Нижней Саксонии, вторым по величине акционером холдинга. Вопрос о внеочередном собрании акционеров, который рассматривался как способ продавить решения вопреки их позиции, временно отложен. Достигнутое соглашение упростит структуру конгломерата и ограничит влияние наблюдательного совета, где большинство принадлежит работникам и региону, на ключевые решения.