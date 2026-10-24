В Курской области под удар ВСУ попал свинокомплекс в Степановке
За прошедшие сутки в Курской области сбили 92 беспилотника разных типов, 11 раз артиллерия била по отселенным районам и шесть раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Ранен один мирный житель. Есть последствия на земле. В частности, в деревне Степановка Рыльского района повреждено здание свинокомплекса, пострадали семь животных. Об этом 24 октября рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По информации главы региона, мужчина пострадал в результате атаки в деревне Малый Каменец Большесолдатского района. У него диагностированы осколочное ранение груди, живота, рук и ног, оказана необходимая медпомощь.
В городе Рыльске повреждены остекление и фасад дома, в Курске на территории одного из предприятий повреждена кровля цеха, пострадало остекление в одном многоквартирном доме. В деревне Щекино Рыльского района повреждено остекление, фасад и кровля дома, а также хозяйственные постройки.
По информации Минобороны РФ, в течение ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 616 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Курской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. В Воронежской области, по сообщению губернатора Александра Гусева, сбили 26 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ также атаковали 138 раз территорию Белгородской области. В Шебекинском округе погиб мужчина. В Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали семь человек, в том числе ребенок.