В Курской области под удар ВСУ попал свинокомплекс в Степановке

За прошедшие сутки в Курской области сбили 92 беспилотника разных типов, 11 раз артиллерия била по отселенным районам и шесть раз БПЛА атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Ранен один мирный житель. Есть последствия на земле. В частности, в деревне Степановка Рыльского района повреждено здание свинокомплекса, пострадали семь животных. Об этом 24 октября рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.