За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погиб мужчина, восемь человек ранены
В региональном оперштабе уточнили, что на автодороге Стригуны — Новоалександровка в Борисовском округе из-за атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мирный житель. Он находится на стационарном лечении.
В Грайвороне в результате двух ударов БПЛА были ранены мужчина и женщина. Оба продолжат лечение амбулаторно.
В Шебекине вследствие атаки беспилотника на мотоцикл пострадал мужчина, он находится на стационарном лечении. Из-за детонации FPV-дрона о дорожное полотно был ранен мирный житель. Лечиться он продолжит амбулаторно. В результате сбития беспилотника пострадал еще один человек, он находится в стационаре. На дороге в районе села Дмитриевка из-за атаки дрона на грузовой автомобиль ранен четвертый за сутки мирный житель. Его госпитализировали. В селе Белянка из-за детонации FPV-дрона на территории частного дома пострадал пятый мужчина, лечение он продолжит дома.
Удары наносились по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ десять раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня, еще 25 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 146 БПЛА.