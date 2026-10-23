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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Черноземье

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погиб мужчина, восемь человек ранены

ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 119 раз. На автодороге Головчино — Борисовка в Грайворонском округе FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. От полученных травм мирный житель скончался на месте. Также в трех округах пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

  • В региональном оперштабе уточнили, что на автодороге Стригуны — Новоалександровка в Борисовском округе из-за атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мирный житель. Он находится на стационарном лечении.

  • В Грайвороне в результате двух ударов БПЛА были ранены мужчина и женщина. Оба продолжат лечение амбулаторно.

  • В Шебекине вследствие атаки беспилотника на мотоцикл пострадал мужчина, он находится на стационарном лечении. Из-за детонации FPV-дрона о дорожное полотно был ранен мирный житель. Лечиться он продолжит амбулаторно. В результате сбития беспилотника пострадал еще один человек, он находится в стационаре. На дороге в районе села Дмитриевка из-за атаки дрона на грузовой автомобиль ранен четвертый за сутки мирный житель. Его госпитализировали. В селе Белянка из-за детонации FPV-дрона на территории частного дома пострадал пятый мужчина, лечение он продолжит дома.

Удары наносились по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ десять раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня, еще 25 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 146 БПЛА.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Россией уничтожили 443 БПЛА. В частности, их сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.
За предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 125 раз. В результате были ранены три человека.
Мария Свиридова