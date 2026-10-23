За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погиб мужчина, восемь человек ранены

В региональном оперштабе уточнили, что на автодороге Стригуны — Новоалександровка в Борисовском округе из-за атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мирный житель. Он находится на стационарном лечении.

В Шебекине вследствие атаки беспилотника на мотоцикл пострадал мужчина, он находится на стационарном лечении. Из-за детонации FPV-дрона о дорожное полотно был ранен мирный житель. Лечиться он продолжит амбулаторно. В результате сбития беспилотника пострадал еще один человек, он находится в стационаре. На дороге в районе села Дмитриевка из-за атаки дрона на грузовой автомобиль ранен четвертый за сутки мирный житель. Его госпитализировали. В селе Белянка из-за детонации FPV-дрона на территории частного дома пострадал пятый мужчина, лечение он продолжит дома.