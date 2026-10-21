Над Черным морем и шестью регионами России сбили 51 беспилотник

Силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.