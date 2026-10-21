Над Черным морем и шестью регионами России сбили 51 беспилотник
Силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 21 октября российские средства ПВО ликвидировали 373 беспилотника над 13 регионами страны, включая Краснодарский край.
В Краснодарском крае после атак обнаруживали фрагменты беспилотных летательных аппаратов. В Туапсинском округе обломки нашли на территории одного из санаториев. Там было повреждено остекление трех зданий. По имеющимся данным, никто не пострадал.
Также повреждения остекления выявили в двух нежилых частных домах в дачном поселке в селе Шепси. Еще один случай обнаружения фрагментов беспилотников зафиксировали в Северском районе после атаки, произошедшей в ночь на 26 октября.
Жителей Северского района призвали соблюдать меры предосторожности. Информация о новых повреждениях или пострадавших в связи с обнаружением фрагментов в этом районе в предоставленном сообщении не приводится.