Минобрнауки предложило поменять порядок приема в вузы с 2027/28 учебного года

Минобрнауки России подготовило проект изменений порядка приема в российские университеты и перечня вступительных испытаний. Новые правила должны начать действовать с 2027/28 учебного года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Число направлений, при поступлении на которые потребуется физика, министерство предлагает увеличить до 37, включая все направления и специальности машиностроения. История должна стать обязательной на направлениях, где вузы могут выбирать между ней и обществознанием, а математика — на всех специальностях в области информационной безопасности. Многопрофильный конкурс предлагается отменить, чтобы принимать абитуриентов на конкретную специальность или направление. За сданный на 60 баллов и выше экзамен по математике, физике, химии, информатике или биологии, который не задействован в основном конкурсе, абитуриенту могут начислить от 15 до 25 дополнительных баллов.