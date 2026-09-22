Минобрнауки предложило поменять порядок приема в вузы с 2027/28 учебного года
Минобрнауки России подготовило проект изменений порядка приема в российские университеты и перечня вступительных испытаний. Новые правила должны начать действовать с 2027/28 учебного года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Число направлений, при поступлении на которые потребуется физика, министерство предлагает увеличить до 37, включая все направления и специальности машиностроения. История должна стать обязательной на направлениях, где вузы могут выбирать между ней и обществознанием, а математика — на всех специальностях в области информационной безопасности. Многопрофильный конкурс предлагается отменить, чтобы принимать абитуриентов на конкретную специальность или направление. За сданный на 60 баллов и выше экзамен по математике, физике, химии, информатике или биологии, который не задействован в основном конкурсе, абитуриенту могут начислить от 15 до 25 дополнительных баллов.
Отмена многопрофильного конкурса меняет объект сравнения: при поступлении учитывается соответствие абитуриента требованиям конкретного направления, а не возможность сопоставить в одном списке людей с разными наборами экзаменов. В порядке, описанном в 2021 году, вуз включал таких абитуриентов в общий конкурсный список и выбирал для каждого наивысший из представленных результатов; новая конструкция убирает именно эту логику.
Результат дополнительного ЕГЭ, который не используется в основном конкурсе, перестает быть полностью невостребованным: его можно будет превратить в индивидуальное преимущество при отборе. Такой механизм закрывает существующий пробел в учете достижений и создает стимул готовиться не только к двум-трем предметам, обязательным для выбранного вуза.