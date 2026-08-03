Из-за атак БПЛА WB мог потерять до 22% складских площадей

Логистическая инфраструктура Wildberries после серии атак беспилотников сократилась на 17–22%, сообщил Forbes со ссылкой на оценки аналитиков. Под удары попали около 15 складских объектов маркетплейса, включая комплексы в Краснодаре и Невинномысске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оценке ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко, площадь складов Wildberries, подвергшихся атакам, на 2 августа составила от 1,21 млн до 1,47 млн кв. м. Из них повреждения получили от 893 тыс. до 1,154 млн кв. м помещений. Это соответствует 17,2–22,2% от заявленного компанией объема логистической инфраструктуры площадью около 5,2 млн кв. м.

Часть объектов уже возобновила работу, однако ущерб продавцов может оказаться значительным. По оценкам экспертов, потенциальные потери селлеров оцениваются в диапазоне от 214,9 млрд до 279,6 млрд руб. Генеральный директор экосистемы сервисов для продавцов на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников отметил, что число предпринимателей, столкнувшихся с последствиями атак, может достигать нескольких сотен тысяч человек.

Атаки на логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске произошли в ночь на 22 июля. На объектах возникли пожары, в результате инцидентов в Краснодаре пострадали 10 человек, одна из пострадавших позднее скончалась в больнице. В Невинномысске травмы получили пять человек. Работа складов после атак была временно остановлена.

В Краснодарском крае для поддержки пострадавших предпринимателей создана рабочая группа. Региональные власти поручили профильным ведомствам и институтам развития бизнеса проработать дополнительные меры помощи и возможные преференции для компаний, столкнувшихся с последствиями происшествий.

Вячеслав Рыжков