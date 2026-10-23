Усилиями Мелании Трамп в Алешках пройдет гуманитарная операция

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что «существенный вклад» в согласование гуманитарной операции внесла госпожа Трамп, и поприветствовал ее усилия. «Военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в том месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию. Желающие люди смогут покинуть этот населенный пункт. И это, конечно, требует большой, сложной подготовки, в которой задействованы самые разные представители»,— пояснил господин Песков журналистам, еще раз подчеркнув, что «координирующая роль» принадлежит Мелании Трамп. Он также напомнил, что об этом шла речь в недавнем телефонном разговоре российского и американского президентов.