Усилиями Мелании Трамп в Алешках пройдет гуманитарная операция
Вечером 23 октября начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов объявил о прекращении огня на херсонском направлении с 4 утра 27 октября в связи с гуманитарной операцией в районе Алешек. По его словам, военные проведут инженерную разведку и обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город и обратно.
Перед этим о договоренности о прекращении огня, достигнутой между Россией и Украиной, сообщил Белый дом. Посредником в переговорах, согласно сообщению американской администрации, выступила первая леди Мелания Трамп. Правда, Белый дом назвал датой начала перемирия 29 октября — на два дня позже срока, объявленного господином Герасимовым.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что «существенный вклад» в согласование гуманитарной операции внесла госпожа Трамп, и поприветствовал ее усилия. «Военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в том месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию. Желающие люди смогут покинуть этот населенный пункт. И это, конечно, требует большой, сложной подготовки, в которой задействованы самые разные представители»,— пояснил господин Песков журналистам, еще раз подчеркнув, что «координирующая роль» принадлежит Мелании Трамп. Он также напомнил, что об этом шла речь в недавнем телефонном разговоре российского и американского президентов.
В то же время пресс-секретарь Владимира Путина призвал не рассчитывать на изменение общего характера конфликта. По словам Дмитрия Пескова, Киев продолжает атаковать российскую территорию, а военное сотрудничество США с Украиной не прекращалось. «Розовые очки» здесь ни к чему, подчеркнул он.