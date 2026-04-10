«Интерфакс»: власти обсудят введение 20% налога на сверхприбыль за 2025 год

Профильные ведомства проработают предложение о введении налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Соответствующее поручение содержалось в указании президента от 10 марта, срок исполнения наступает сегодня, 10 апреля. Речь идет о взимании налога с превышения прибыли за 2025 год над средним уровнем 2018–2019 годов. Этот же период использовали как базу при расчете аналогичного сбора за 2021–2022 годы.

Налог на сверхприбыль уже применяли в 2023 году к крупным компаниям с доналоговой прибылью более 1 млрд руб. Ставка составляла 10%, бюджет получил 318,8 млрд руб. Замглавы Минфина Алексей Сазанов допускал возврат к такому механизму при высоком дефиците бюджета и значительных доходах бизнеса. Минфин в марте утверждал, что не обсуждает введение нового налога для бизнеса.