На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области будет снижена максимальная скорость

С 26 октября на обходе Новой Усмани и Рогачевки (517 км — 544 км) трассы М-4 «Дон» в Воронежской области вводится зимний скоростной режим. В связи с этим разрешенная максимальная скорость для транспортных средств массой менее 3,5 т будет снижена со 130 до 110 км/ч. Об этом сообщили в ГК «Автодор».