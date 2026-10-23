На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области будет снижена максимальная скорость
С 26 октября на обходе Новой Усмани и Рогачевки (517 км — 544 км) трассы М-4 «Дон» в Воронежской области вводится зимний скоростной режим. В связи с этим разрешенная максимальная скорость для транспортных средств массой менее 3,5 т будет снижена со 130 до 110 км/ч. Об этом сообщили в ГК «Автодор».
«Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях»,— заявили в госкомпании.
Этим летом стало известно, что в Воронежской области стартовала подготовка к капитальному ремонту федеральной трассы М-4 «Дон» на участке с 482-го по 492-й километр в Рамонском районе. Как сообщал «Ъ-Черноземье», дорогу там расширят до трех полос в каждом направлении.