Трассу М-4 «Дон» под Воронежем расширят до трех полос в каждом направлении

В Воронежской области начата подготовка к капитальному ремонту федеральной трассы М-4 «Дон» на участке с 482-го по 492-й километр в Рамонском районе. Дорогу там расширят до трех полос в каждом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Александра Гусева с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Интенсивность движения на этом отрезке в курортный сезон превышает 80 тыс. автомобилей в сутки. Предполагается, что расширение проезжей части позволит увеличить пропускную способность дороги. Завершить весь комплекс работ по реконструкции участка планируют в ноябре 2027 года.

М-4 «Дон» — ключевая скоростная магистраль, входящая в международный транспортный коридор «Север – Юг». В Воронежской области она растягивается на более чем 300 км — от 464-го до 777-го километра. В последние годы в регионе построены обходы Воронежа, Лосева и Павловска, а в декабре 2022 года завершилась реконструкция участка с 715-го по 777-й км.

В регионе сейчас также реализуют другой крупный дорожный проект. В 2025 году воронежское АО «Дороги Черноземья» выиграло крупный тендер на строительство до 2029-го обхода Борисоглебска за 16,7 млрд руб. Изначально планировалось реализовать проект еще в 2017 году, однако сроки неоднократно переносились, проект за это время подорожал почти в четыре раза. Подрядчик, как выяснил «Ъ-Черноземье», может быть близок семье бывшего топ-менеджера «Росавтодора» Алексея Борисова, в 2024-м арестованного по обвинению в коррупции при строительстве дорог.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Долгая дорога в объезд».

Мария Свиридова