Из украинского плена вернулись жители Воронежской и Липецкой областей

Два жителя Черноземья вернулись из украинского плена в рамках сегодняшнего обмена. Речь идет о липчанине и воронежце. Об этом сообщили власти регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уточнил, что уроженец региона находится в Беларуси, где проходит медобследование. После возвращения в область ему обещают оказать всю необходимую помощь: от реабилитации до социальной адаптации.

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев сообщил, что из украинского плена вернулся домой военнослужащий из Боброва.

Сегодняшний обмен военнопленными произошел по формуле «103 на 103». Российский омбудсмен Яна Лантратова на своей странице во «Вконтакте» уточнила, что среди российских бойцов был один раненый.

Во время обмена госпожа Лантратова встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Они обменялись списками пропавших без вести, а также письмами для военнослужащих, которые еще находятся в плену с обеих сторон. Также им удалось наладить сбор информации для подтверждения трудового стажа и оформления справок.

В предыдущий раз Россия и Украина провели обмен военнопленными 26 июня. Тогда были освобождены двое бойцов из Воронежской области и один из Липецкой.

Алина Морозова