Гитарист Black Sabbath Тони Айомми выпустил новый альбом «From the Dark»
Вышел в свет первый за 21 год сольный альбом гитариста Тони Айомми «From the Dark». Большую часть жизни музыкант оставался прежде всего музыкантом Black Sabbath, обладая титулом одного из архитекторов heavy metal. Группа меняла вокалистов и инструменталистов, но ее музыкальное лицо определял именно Айомми. После прошлогоднего прощального концерта Black Sabbath «Back to the Beginning» и смерти Оззи Осборна индустрия сконцентрировала внимание на наследии певца.
Открывающая «Over the Violent Sun» сразу предъявляет фирменную тяжесть Black Sabbath, «Black Times» усугубляет мрачную атмосферу, а «World Alone» напоминает, что Тони Айомми — это не только похоронные марши, но и энергичный, скачущий во весь опор heavy metal. Это не отменяет лирических красок в гитарных партиях, а это одна из определяющих черт большого гитариста. В «Beyond the Dead» появляются оркестровые краски, а в «Stormwatcher» — размеренная эпическая поступь риффа соседствует с заливистым красочным соло. «From the Dark» полон узнаваемых хардроковых клише, но они совершенно не раздражают. Об этом позаботился продюсер Майк Эксетер, обеспечивший плотный саунд без излишеств.