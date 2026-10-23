Гитарист Black Sabbath Тони Айомми выпустил новый альбом «From the Dark»

Открывающая «Over the Violent Sun» сразу предъявляет фирменную тяжесть Black Sabbath, «Black Times» усугубляет мрачную атмосферу, а «World Alone» напоминает, что Тони Айомми — это не только похоронные марши, но и энергичный, скачущий во весь опор heavy metal. Это не отменяет лирических красок в гитарных партиях, а это одна из определяющих черт большого гитариста. В «Beyond the Dead» появляются оркестровые краски, а в «Stormwatcher» — размеренная эпическая поступь риффа соседствует с заливистым красочным соло. «From the Dark» полон узнаваемых хардроковых клише, но они совершенно не раздражают. Об этом позаботился продюсер Майк Эксетер, обеспечивший плотный саунд без излишеств.