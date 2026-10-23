Список подконтрольных сильнодействующих веществ расширят на семь позиций
МВД России опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к постановлению правительства от 29 декабря 2007 года №964. Документ содержит списки сильнодействующих веществ и ядов (СДВ), соединений и препаратов, незаконное изготовление, приобретение и хранение которых влечет уголовную ответственность по ст. 234 УК РФ (предусматривает максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы). Постановление также определяет весовые или количественные пороги для таких веществ, превышение которых влечет ответственность.
Сейчас в списке числится более 300 наименований, МВД предлагает включить в перечень еще семь. Среди них О-дезметилтрамадол (синтетический опиоид, основной метаболит анальгетика трамадола); пиптапентадол (относится к опиоидам, имеет сходство с тапентадолом, который уже включен в список СДВ); сульфонметан, сульфонэтилметан и сульфондиэтилметан (входят в группу серосодержащих соединений, относятся к синтетическим снотворным); этомидат (препарат для внутривенной анестезии ультракороткого действия); YK-11 (селективный модулятор андрогенных рецепторов, действующий как стероид).