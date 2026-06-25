«Консервация аэропортов позволяет сократить затраты»

Из восьми аэропортов Центра и Юга России, работа которых ограничена уже несколько лет, четыре находятся в Черноземье — в Белгороде, Воронеже, Курске и Липецке. Они продолжают существовать в режиме вынужденного простоя с государственной поддержкой. Единственный действующий аэропорт макрорегиона — тамбовский — также сталкивается с проблемами из-за растущих расходов. О том, насколько жизнеспособна нынешняя модель содержания этих предприятий, «Ъ-Черноземье» рассказал основатель сервиса безопасности полетов и сертификации беспилотных и легких воздушных судов RunAvia.ru Андрей Патраков.

— Сегодня ситуацию можно оценить как сложную. Уже не первый год часть аэропортов остается закрытой, и никто не может назвать сроки, когда они смогут вернуться к работе и начать выходить из состояния оплачиваемого простоя. Понимания по этому вопросу нет ни у участников рынка, ни у самих операторов.

И даже работающие аэропорты не всегда способны обеспечивать собственную окупаемость. Объемы перевозок недостаточны для содержания инфраструктуры такого масштаба. Давление оказывают и регуляторные требования: усиленные меры безопасности требуют привлечения дополнительного персонала. В результате затраты продолжают расти, а доходы — наоборот.

Дальнейшее существование многих аэропортов, вероятно, по-прежнему будет зависеть от бюджетных субсидий и господдержки. Неизвестно, как будет складываться ситуация с открытием воздушного пространства. Однако пока мы видим скорее ухудшение обстановки, и я не думаю, что в текущем году стоит ожидать возобновления работы.

Не стоит забывать и о состоянии федерального бюджета. Сегодня он испытывает серьезную нагрузку, поэтому говорить об увеличении объемов поддержки не приходится. В лучшем случае государство продолжит компенсировать убытки на нынешнем уровне.

Неработающий аэропорт тоже требует постоянных затрат — это поддержание инфраструктуры в таком состоянии, чтобы объект при необходимости можно было оперативно вернуть к эксплуатации. Если источники финансирования будут сокращаться, вопрос консервации отдельных аэропортов может стать вынужденной, но правильной мерой.

Важно понимать разницу между нынешним режимом простоя и полноценной консервацией аэропорта. Сейчас закрытые аэропорты не принимают рейсы, однако продолжают поддерживаться в состоянии, позволяющем возобновить работу примерно в течение нескольких месяцев после принятия такого решения.

Консервация предполагает совсем иной подход. В этом случае часть объектов выводится из эксплуатации, здания закрываются, а взлетно-посадочная полоса и другая инфраструктура уже не содержатся в состоянии постоянной готовности. Это позволяет заметно сократить текущие расходы, но одновременно делает возвращение аэропорта к работе гораздо более сложным и длительным процессом.

После длительной консервации может потребоваться не просто подготовка объекта к открытию, а полноценное восстановление отдельных элементов инфраструктуры. И запуск аэропорта способен занять не месяцы, а годы, требуя значительных инвестиций.

Поэтому консервация и сохранение аэропорта в режиме готовности — это выбор между сокращением текущих затрат и возможностью оперативного возобновления полетов. Если власти рассчитывают на открытие аэропорта в обозримой перспективе, его необходимо продолжать содержать даже при отсутствии пассажирских перевозок.

Подготовила Анна Швечикова