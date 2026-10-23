Реакция на атаки БПЛА стала центральной темой президентской кампании в Болгарии

«Болгария не может участвовать в "коалиции желающих", которая готовит военное присутствие на Украине, мы не допустим, чтобы наша страна была вовлечена в этот конфликт. Болгария должна быть инициатором другой коалиции — коалиции за мир»,— считает Илияна Йотова.