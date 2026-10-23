Реакция на атаки БПЛА стала центральной темой президентской кампании в Болгарии
В Болгарии 25 октября пройдут президентские выборы, центральной темой которых оказались последствия российско-украинского конфликта и ответ на внешние угрозы. Фаворитом президентской гонки является сторонница действующего правительства Илияна Йотова, которая придерживается умеренной позиции в отношении российско-украинского конфликта. Однако на фоне недовольства ряда болгар слабой реакцией властей на атаки беспилотников в Черном море все большую популярность набирает представитель оппозиционных сил Андрей Гюров.
«Болгария не может участвовать в "коалиции желающих", которая готовит военное присутствие на Украине, мы не допустим, чтобы наша страна была вовлечена в этот конфликт. Болгария должна быть инициатором другой коалиции — коалиции за мир»,— считает Илияна Йотова.
Однако на минувшей неделе в центре Софии десятки человек вышли на акцию протеста с лозунгами: «Ваш мир — это капитуляция», «Ваша дипломатия — это изоляция». Участники митинга потребовали от властей однозначной и ясной позиции по вопросам безопасности и участившимся атакам.