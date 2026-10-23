Из украинского плена вернулись четверо жителей Свердловской области

«Все ребята разных годов рождения — есть и 2005-й, и 1996-й, и 1987-й. Их родственники, как и мы, верили, что наши защитники в плену. Я уже позвонила главам муниципальных образований, откуда военнослужащие, и сообщила им радостную новость. Надеюсь, что обмен пленными в ближайшее время активизируется, все предпосылки для этого есть»,— отметила Татьяна Мерзлякова.