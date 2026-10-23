Из украинского плена вернулись четверо жителей Свердловской области
В результате обмена военнопленными по формуле «270 на 270» из украинского плена вернулись четверо жителей Свердловской области — из Екатеринбурга, Нижней Салды, Качканара и Сухого Лога. Их включили в список на обмен после обращения уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, сообщили в аппарате омбудсмена.
Сейчас освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии. Оттуда их доставят самолетом в Подмосковье для медицинской и психологической реабилитации. После этого они смогут встретиться с родственниками.
«Все ребята разных годов рождения — есть и 2005-й, и 1996-й, и 1987-й. Их родственники, как и мы, верили, что наши защитники в плену. Я уже позвонила главам муниципальных образований, откуда военнослужащие, и сообщила им радостную новость. Надеюсь, что обмен пленными в ближайшее время активизируется, все предпосылки для этого есть»,— отметила Татьяна Мерзлякова.
Омбудсмен поблагодарила за содействие в организации обмена президента России Владимира Путина, уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову и Министерство обороны.