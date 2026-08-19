Двое екатеринбуржцев вернулись из украинского плена

В результате обмена военнопленными по формуле «103 на 103» в Свердловскую область возвращаются двое жителей Академического района Екатеринбурга — 23 и 39 лет. Их включили в список на обмен после обращения уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Татьяны Мерзляковой во «ВКонтакте» Фото: Страница Татьяны Мерзляковой во «ВКонтакте»

«Только что созвонилась с главой Академического района Николаем Смирнягиным и сообщила ему радостную новость о скором возвращении ребят домой. Родные, как и мы, их очень ждали, и наконец-то это случилось. Наших земляков удается возвращать на Родину благодаря Яне Лантратовой, и за это ей огромный поклон от всех уральцев»,— отметила Татьяна Мерзлякова.

Среди вернувшихся — 31 раненый. В настоящий момент военнослужащие находятся в Белоруссии, откуда их доставят в Подмосковье для медицинской и психологической реабилитации. После этого они смогут встретиться с родными.

Ранее семь военнослужащих из Свердловской области вернулись в Россию из украинского плена: один из них должен был вернуться в Сосьву, двое — в Первоуральск, четверо — в Екатеринбург.

Алексей Буров