Европа проиграла в Болгарии

Состоявшиеся 19 апреля внеочередные парламентские выборы в Болгарии завершились убедительной победой недавно созданного движения «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом Руменом Радевым, который теперь наверняка пересядет в более значимое в парламентской республике кресло премьера. В Евросоюзе Румена Радева обвиняют в антиевропейской, антиукраинской и пророссийской позиции, что почти неизбежно делает его неудобным для Брюсселя политиком, каким был покидающий свой пост премьер Венгрии Виктор Орбан. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Движение Румена Радева (на фото) получает более 44% голосов, что сулит ему надежное большинство в болгарском парламенте, учитывая, что главная соперничающая партия набрала лишь 13%

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters Движение Румена Радева (на фото) получает более 44% голосов, что сулит ему надежное большинство в болгарском парламенте, учитывая, что главная соперничающая партия набрала лишь 13%

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Воскресные выборы в Болгарии, восьмые по счету за последние пять лет, имели для Европы едва ли не такое же значение, как и недавнее голосование в Венгрии. И если в Венгрии сбылись заветные чаяния руководства ЕС, дождавшегося сокрушительного поражения премьера Виктора Орбана, то в Болгарии результат с точки зрения интересов Брюсселя оказался хуже даже ожидаемо негативного.

В ситуации, когда оба фаворита болгарской избирательной гонки — экс-президент Румен Радев во главе нового движения «Прогрессивная Болгария» и трижды премьер Бойко Борисов с партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) — изначально были зачислены Брюсселем в неудобные политики, победил, пожалуй, самый неудобный — бывший президент, которого в ЕС упрекают в антиевропейской, антиукраинской и пророссийской позиции, за что его уже нарекли «новым Орбаном». Причем победил намного убедительнее, чем предсказывали опросы.

Согласно предварительным результатам, движение Румена Радева получает более 44% голосов, что сулит ему надежное большинство в 240-местном болгарском парламенте.

У партии ГЕРБ Бойко Борисова всего 13%. Примерно такой же результат показал и фаворит ЕС — проевропейская коалиция «За перемены — Демократическая Болгария».

Подобных итогов голосования — с безоговорочным победителем — в Болгарии не было давно. Все последние годы разрыв между лидером, которым, как правило, оказывалась партия ГЕРБ, и остальными ведущими силами был незначительным. Поэтому правящие коалиции сколачивались из нескольких партий, были неустойчивыми и существовали не дольше года. За последние пять лет в Болгарии сменилось семь правительств, превратив ее в самую политически нестабильную страну ЕС и НАТО.

Именно на усталости болгар от чехарды с правительствами, общей нестабильности, густо замешанной на коррупции, и сыграл Румен Радев. Подав в январе в отставку с поста президента, пребывать на котором ему и так оставалось несколько месяцев, он громогласно обвинил политическую элиту в «предательстве интересов граждан» и выразил уверенность, что досрочные выборы в парламент позволят порвать с «мафиозной моделью власти». Оперативно сколотив движение «Прогрессивная Болгария», бывший президент и отставной генерал-майор ВВС не скрывал своей главной цели — победить на внеочередных выборах в парламент и вернуться во власть уже в качестве премьера и в роли спасителя страны от хаоса. Судя по итогам воскресного голосования, ему это удалось.

Занимая два срока подряд пост президента, Румен Радев часто дистанцировался от в целом проевропейской позиции правительства Болгарии.

Румен Радев открыто выступал против введения в Болгарии евро, призывал не оказывать военной помощи Киеву, утверждал, что «Украина в войне против России осуждена на поражение», не поддерживал санкции против РФ.

И если с позиции президента Румен Радев не мог особо влиять на позицию Софии в международных делах и в ЕС до сих пор, как правило, не реагировали на его высказывания, то с занятием им поста премьера ситуация в корне изменится. Неслучайно брюссельское издание Politico на днях включило Румена Радева в число европейских политиков, которые потенциально могли бы взять на себя роль «главного проблемного политика ЕС», до недавних пор безоговорочно принадлежавшую венгерскому премьеру Виктору Орбану.

Впрочем, болгарские эксперты предлагают все же с осторожностью относиться к характеристике будущего премьера как антиевропейского и пророссийского политика. Один из ведущих аналитиков софийского Центра изучения демократии (CSD) Руслан Стефанов считает, что такие характеристики «являются, возможно, преувеличением». Тем не менее эксперт признает, что позиции Румена Радева «политически полезны для Кремля».