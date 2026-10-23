Приморские политики приветствовали назначение мэра Владивостока врио губернатора
Приморские политики с энтузиазмом встретили новость о назначении мэра Владивостока Константина Шестакова на должность врио губернатора края, которое произошло вечером 22 октября в Кремле — глубокой ночью по местному времени.
Одним из первых господина Шестакова поздравил новоиспеченный полпред президента в ДФО Олег Кожемяко, который пожелал бывшему подчиненному удачи. «Мы давно работаем в одной команде, где Константин Владимирович показал себя как профессионал, умеющий добиваться результатов»,— написал господин Кожемяко.
«Шестаков — наш, приморский, не "варяг". Несмотря на молодость — а это его единственный минус,— он уже много лет работает в органах власти»,— сказал “Ъ” вице-спикер и глава комитета по региональной политике Джамбулат Текиев («Единая Россия», ЕР). По его словам, бывший градоначальник показал себя «настоящим патриотом» и хорошим управленцем.
Приморский политолог Павел Наливайко считает главным плюсом назначения Константина Шестакова сохранение преемственности управленческого курса.