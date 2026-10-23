Сирия заподозрила Израиль в подготовке восстания в южной провинции Эс-Сувейде

Сирийская переходная администрация во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа перебросила группу военнослужащих численностью 1 тыс. человек в провинцию Эс-Сувейда — пограничный регион на юге страны, который почти два года существует в полуавтономном режиме и де-факто находится в окружении правительственных подразделений. И теперь в провинции, где компактно проживает друзское меньшинство, сообщили сирийские источники эмиратского издания The National, сконцентрировано уже примерно 3 тыс. сирийских военных, с которыми местные этнические ополчения регулярно вступали с боевые столкновения с момента смены власти в Дамаске.