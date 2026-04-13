Свалку в воронежской Рамони ликвидирует тамбовский «Стройавтодор» за 118 млн

Аукцион на ликвидацию несанкционированной свалки и рекультивацию территории в Рамонском районе Воронежской области выиграло тамбовское ООО «Стройавтодор» Валентины Ерачиной. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания снизила начальную цену контракта со 138,9 млн до 118,8 млн руб. В торгах участвовали еще три неназванные компании, которые предложили за свои услуги 131,3 млн, 122,9 млн и 119,5 млн руб. соответственно.

По данным Rusprofile, ООО «Стройавтодор» зарегистрировано в Тамбове в 2014 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов неспециализированными транспортными средствами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет компанией Валентина Ерачина. В 2024 году выручка общества составила 379 млн руб., чистая прибыль — 988 тыс. руб. Директор — Павел Ерачин. С 2017 года с компанией было заключено 19 госконтрактов на общую сумму 1 млрд руб.

Работы планируется провести на земельном участке, расположенном в рабочем поселке Рамонь по адресу: улица Рабочая, участок №17/1. Площадь территории, подлежащей рекультивации, составляет 178,4 тыс. кв. м, следует из данных кадастровой карты.

Согласно условиям закупки, победитель должен будет приступить к работам после заключения контракта и завершить их до 1 июля 2027 года. Проект предусматривает техническую и биологическую рекультивацию. В частности, подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, разработку грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы, провести планировку территории бульдозерами.

Кроме того, проектом предусмотрено уплотнение грунта, устройство прослойки из синтетического материала в земляном полотне и засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами. Также на территории устроят дренажную систему для отвода фильтрата и атмосферных осадков, пробурят газодренажные и наблюдательные скважины.

Затем проведут работы по рекультивации территории после удаления отходов. Также предусмотрены вывоз и утилизация фильтрата, а на непредвиденные работы и затраты заложен резерв средств в размере 2% от стоимости проекта.

Егор Якимов