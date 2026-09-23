Минпромторг напомнил о повышении утильсбора на 10-20% с января 2027 года
Ставки утилизационного сбора в России с начала 2027 года повысятся на 10–20% в зависимости от типа техники, сообщили Autonews.ru в пресс-службе Минпромторга. Сумма индексируется ежегодно с 1 января согласно шкале, которую правительство России утвердило в 2024 году.
В Минпромторге заявили, что постепенное повышение ставок создает прогнозируемые условия для инвестиционных решений, реализации совместных промышленных проектов и стимулирования локализации производства в России. Результатом такого решения стало увеличение доли российской техники на внутреннем рынке до 63,6% за восемь месяцев 2026 года, возрождение производства автокомпонентов и сохранение рабочих мест.
Размер утильсбора рассчитывается из базовой ставки и коэффициента. Ставка для легковых машин сейчас составляет 20 тыс. руб., для остальных — 150 тыс. руб. На размер коэффициента влияют показатели типа и мощности двигателя, а также возраст автомобиля. Чем выше эти показатели, тем больше будет сумма, которая закладывается в конечную розничную цену машины. При ввозе физлицом для личного использования в Россию машины возрастом до 3 лет с объемом двигателя до 3 л действует льготная ставка утильсбора — 3,4 тыс. руб.
Утилизационный сбор не является исключительно платежом импортера: российский производитель также его платит, а возврат зависит от уровня локализации и происходит не сразу. В автопроме с 2020 года такие компенсации выплачивались производителям со специальным инвестиционным контрактом, причем их размер связывался с достигнутым уровнем локализации.
Для автомобилей, ввозимых прямым импортом, повышение сбора означает рост цены; часть моделей при этом может исчезнуть с российского рынка. В 2024 году эксперты отмечали, что повышение способно улучшить положение российских производителей в категориях с отечественным выпуском, тогда как там, где такого производства нет, эффект локализации остается потенциальным.