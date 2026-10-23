В Московской филармонии прошла российская премьера «Армиды» Гайдна

Вся увертюра — несколько минут изобретательно придуманной и исполненной музыки симфонических контрастов, переключений тем и движений, словно разыгрывающих всю оперу наперед, только собственным, оркестровым способом. Дальнейшие диалоги солистов-вокалистов, мягко перебрасывающихся архитектурно ясными, чудесно декорированными и детализированными ариями, переклички вокальных голосов и инструментов, разных инструментальных групп, оркестра и клавесина (за ним был тоже заезжий специалист Левенте Дьёндьёши) не менее увлекательны. Гайдн разбирает барочную модель оперы-seria на кубики и складывает из них сложную, но компактную пирамидку. Получается непростая по магистральной идее и занимательная по конструкции опера-игрушка.