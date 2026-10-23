Первую очередь фармзавода по офсетному контракту в Петербурге запустят в этом году
На заводе завершают монтаж оборудования и готовят к работе чистые зоны
Первую очередь завода по производству лекарственных средств «Р-фарм» в рамках первого офсетного контракта города запустят до конца 2026 года, сообщил на «Российском промышленнике-2026» председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов. На объекте сдадут здание для тестовой эксплуатации, а не само производство.
«Сроки немного сдвинулись,— признал чиновник.— Почти все оборудование завезено, смонтировано, чистые зоны скоро начнут работу. На медицинском производстве получение сертификатов — процесс долгий, но первое здание, тестовую эксплуатацию они начнут в этом году. Но это еще не производство конечной фармпродукции».
По условиям договора, завершить создание предприятия полного цикла исполнитель офсетного контракта компания «Р-Фарм» должен был в 2026 году. Разрешение на строительство, выданное в конце мая текущего года, действует до 28 сентября 2027 года. Площадь застройки составляет около 1,8 тыс. кв. м, а площадь объектов капитального строительства — примерно 5,5 тыс. кв. м.
«Р-Фарм» приобрел юрлицо резидента ОЭЗ Санкт-Петербурга ООО «Балтфарма», чтобы получить площадку под строительство фармацевтического завода полного цикла, который игрок рынка обязан построить в рамках первого офсетного контракта с городом. Подробнее о задержке реализации проекта в материале «Первый офсет отстает от плана».