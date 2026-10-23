Первую очередь фармзавода по офсетному контракту в Петербурге запустят в этом году

«Сроки немного сдвинулись,— признал чиновник.— Почти все оборудование завезено, смонтировано, чистые зоны скоро начнут работу. На медицинском производстве получение сертификатов — процесс долгий, но первое здание, тестовую эксплуатацию они начнут в этом году. Но это еще не производство конечной фармпродукции».