Первый офсет отстает от плана

ООО «Балтфарма», на 100% принадлежащее московскому АО «Р-Фарм», получило разрешение на строительство завода по производству лекарственных средств на территории «Новоорловская» особой экономической зоны Петербурга в рамках первого офсетного контракта города, заметили в редакции «Ъ Северо-Запад». По условиям договора, завершить создание предприятия полного цикла исполнитель контракта должен был в 2026 году. Выданный РНС действует до 28 сентября 2027 года. Эксперты предполагают, что крупному игроку рынка по силам уложиться в сроки действия разрешения, но не исключают, что причиной задержки могли стать не только объективные факторы текущей экономической ситуации, но и приоритетность задач развития внутри московской компании.

Территория ОЭЗ на участке «Новоорловская»

Разрешение на строительство выдано ООО «Балтфарма» 28 мая. Согласно документу, площадь застройки составляет около 1,8 тыс. кв. м, а площадь объектов капитального строительства — примерно 5,5 тыс. кв. м. «Р-Фарм» приобрел юрлицо резидента ОЭЗ Санкт-Петербурга ООО «Балтфарма» летом 2024 года, чтобы получить площадку под строительство фармацевтического завода полного цикла, который игрок рынка обязан построить по договору с городом.

Конкурс на заключение первого в Санкт-Петербурге государственного контракта на закупку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами был проведен в январе 2023 года. Согласно условиям контракта стоимостью 8,7 млрд рублей, в течение трех лет инвестор должен был построить на территории города завод по выпуску льготных лекарственных препаратов по 31 международному непатентованному наименованию (МНН) полного цикла: от производства фармацевтической субстанции до готовых препаратов для лечения различных социально значимых заболеваний. К моменту заключения договора у одного из крупнейших фармпроизводителей в России не было собственных производственных площадей в городе на Неве.

Покупка площадки «Балтфармы» у петербургских бизнесменов Ильи Коршунова и Вячеслава Трактовенко состоялось спустя полтора года после заключения госконтракта. Тогда эксперты рынка предполагали, что ресурсы «Р-Фарма» в принципе могут позволить компании уложиться в первоначальные сроки контракта, а юристы не исключали продления его сроков, так как условия офсетного контракта включают возможность его пролонгации без начисления пени за просрочку исполнителю. Для этого последнему достаточно было подписать дополнительное соглашение о продлении сроков офсета с городом.

На момент подготовки публикации в ведомствах Смольного, курирующих исполнение контракта — в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КПИИТ) и комитете по здравоохранению,— не ответили на запрос редакции, было ли подписано соответствующее допсоглашение с компанией и на какой срок отодвигается завершение строительства.

В пресс-службе АО «Р-Фарм» изданию сообщили, что проект реализуется в соответствии с актуализированным графиком. «Корректировка сроков связана с особенностями создания высокотехнологичного производственного комплекса, включая поставку и настройку специализированного оборудования. В настоящее время идет подготовка инфраструктуры будущего производства»,— уточнили в компании.

В пресс-службе ОЭЗ «Санкт-Петербург» сказали, что строительство предприятия ведется активными темпами.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов назвал объяснение причин задержки компанией вполне реалистичным, так с 2022 года против России было введено значительное количество санкционных ограничений, связанных, в том числе, с возможностями поставок продукции так называемого двойного назначения. Некоторая номенклатура производственного и лабораторного оборудования для фармпромышленности подпадает под такие ограничения, что вынуждает покупателя переориентироваться на поставку аналогичных решений из других регионов или выстраивать возможность закупки оборудования не напрямую, а через цепочку посредников. «Такие нюансы могут привести к серьезному отклонению от графика строительства и ввода объекта в эксплуатацию»,— признает эксперт.

Среди других объективных причин господин Беспалов называет высокую стоимость заемных средств. «А если учесть, что этот фактор наслаивается на вопросы, связанные, с санкционными ограничениями, то понятно, что в триаде "стоимость — сроки — качество" приходится жертвовать прежде всего сроками. Объективности ради надо отметить, что могут быть и иные внутренние причины, связанные с корректностью планирования или бюджетирования каких-то процессов или приоритетностью задач развития»,— рассуждает он.

Полтора года на завершение проекта, указанные в РНС, директор по развитию RNC Pharma считает «вполне вменяемым сроком», если речь идет о реализации на участке с существующей базовой инфраструктурой, а «Р-Фарм» для этого приобрел компанию «Балтфарма». «Полагаю также, что компания, обозначая новые сроки, предполагала возможные риски, если их вновь потребуется перенести, так что этап планирования, вероятнее всего, тут прорабатывался со всем возможным вниманием»,— заключает господин Беспалов.

Александра Тен