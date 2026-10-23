Оборот падел-кортов за 2026 год вырастет на 71%

Совокупный оборот рынка аренды кортов для падела в России в этом году составит 11 млрд руб., на 71% больше, чем в 2025-м, говорится в исследовании FitnessData. Количество работающих в стране кортов достигнет 1,76 тыс., увеличившись за год более чем вдвое.