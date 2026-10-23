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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
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Оборот падел-кортов за 2026 год вырастет на 71%

Совокупный оборот рынка аренды кортов для падела в России в этом году составит 11 млрд руб., на 71% больше, чем в 2025-м, говорится в исследовании FitnessData. Количество работающих в стране кортов достигнет 1,76 тыс., увеличившись за год более чем вдвое.
В 2027 году рост рынка падела замедлится, прогнозируют эксперты. Это связано с постепенным насыщением рынка. В некоторых регионах уже отмечается избыток предложения. Но в целом рынку есть куда расти, он может удвоиться в ближайшие несколько лет.
Подробности — в материале «Размах на рубль».