Оборот падел-кортов за 2026 год вырастет на 71%
Совокупный оборот рынка аренды кортов для падела в России в этом году составит 11 млрд руб., на 71% больше, чем в 2025-м, говорится в исследовании FitnessData. Количество работающих в стране кортов достигнет 1,76 тыс., увеличившись за год более чем вдвое.
В 2027 году рост рынка падела замедлится, прогнозируют эксперты. Это связано с постепенным насыщением рынка. В некоторых регионах уже отмечается избыток предложения. Но в целом рынку есть куда расти, он может удвоиться в ближайшие несколько лет.