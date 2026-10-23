Реактивные воздушные цели сбили над Воронежем: произошел пожар
Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько реактивных воздушных целей в небе над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксированы последствия на земле. Об этом 23 октября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«В результате падения обломков сбитых целей возникло возгорание сухой травы в пригороде, пожар уже ликвидирован. Также повреждены хозпостройки в одном из СНТ и несколько легковых автомобилей»,— рассказал глава региона.
По информации областного ГУ МЧС, ракетная опасность была объявлена на территории Воронежской области в 10:39. Отбой поступил в 11:08.
«В случае обнаружения обломков категорически запрещается приближаться к ним. Также недопустимы фото- и видеосъемка последствий ударов и работы ПВО»,— обратился к воронежцам губернатор Александр Гусев.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что минувшей ночью в небе над Воронежем и десятью районами области обнаружили и уничтожили 33 беспилотника. В результате падения обломков в облцентре были повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.