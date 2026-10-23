Реактивные воздушные цели сбили над Воронежем: произошел пожар

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько реактивных воздушных целей в небе над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксированы последствия на земле. Об этом 23 октября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.