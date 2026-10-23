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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Черноземье

Реактивные воздушные цели сбили над Воронежем: произошел пожар

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько реактивных воздушных целей в небе над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксированы последствия на земле. Об этом 23 октября сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«В результате падения обломков сбитых целей возникло возгорание сухой травы в пригороде, пожар уже ликвидирован. Также повреждены хозпостройки в одном из СНТ и несколько легковых автомобилей»,— рассказал глава региона.
По информации областного ГУ МЧС, ракетная опасность была объявлена на территории Воронежской области в 10:39. Отбой поступил в 11:08.
«В случае обнаружения обломков категорически запрещается приближаться к ним. Также недопустимы фото- и видеосъемка последствий ударов и работы ПВО»,— обратился к воронежцам губернатор Александр Гусев.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что минувшей ночью в небе над Воронежем и десятью районами области обнаружили и уничтожили 33 беспилотника. В результате падения обломков в облцентре были повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.
Денис Данилов