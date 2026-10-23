Из-за атаки БПЛА в Воронеже повреждены многоквартирный дом и автомобиль
Минувшей ночью в небе над Воронежем и десятью районами области обнаружили и уничтожили 33 БПЛА. В результате падения обломков в облцентре повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет.
По данным господина Гусева, опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили 22 октября в 19:00. Она действовала до 7:03 23 октября.
По информации регионального ГУ МЧС, в 05:39 23 октября активная фаза работы ПВО завершилась. Небо очистилось над Воронежем, Нововоронежем и Борисоглебском. Кроме того, противовоздушная оборона работала над Каширским, Хохольским, Рамонским, Новоусманским, Семилукским, Каменским, Лискинским, Россошанским, Острогожским и Бутурлиновским районами.
Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Россией уничтожили 443 БПЛА. В частности, их сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.
Накануне над Воронежем и четырьмя районами области обнаружили и уничтожили 44 БПЛА. В результате падения обломков повреждены частные и многоквартирные дома, а также один соцобъект и несколько машин.