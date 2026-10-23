Из-за атаки БПЛА в Воронеже повреждены многоквартирный дом и автомобиль

Минувшей ночью в небе над Воронежем и десятью районами области обнаружили и уничтожили 33 БПЛА. В результате падения обломков в облцентре повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.